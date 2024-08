Tenta di rubare in un ristorante per la terza volta, arrestato

Il numero 17 non porta fortuna al ladro seriale dei ristoranti di Trento. Nella notte appena trascorsa, infatti, la polizia ha arrestato con le mani nel sacco A.M. di 37 anni mentre stava portando a termine il diciassettesimo furto di questa estate trentina.

La scorsa notte - apprende l'ANSA - l'uomo ha tentato di assaltare per la terza volta un noto ristorante di via Sanseverino ma i proprietari, allertati dal sistema di allarme, e l'intervento delle volanti della Questura hanno scongiurato il peggio. L'uomo è stato infatti sorpreso in flagranza e trasferito al nel carcere di Spini di Gardolo in attesa della convalida dell'arresto da parte dell'autorità giudiziaria.





