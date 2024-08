Furti di carte di credito dalle auto per comprare gratta e vinci

I carabinieri della Stazione di Bolzano, con il supporto della Sezione Operativa, Reparto hanno denunciato sei persone ritenute responsabili di diversi reati, commessi tra lo scorso mese di luglio ed i primi giorni di agosto. In particolare, i vari accertamenti condotti hanno permesso di individuare due persone che, approfittando probabilmente della numerosa clientela e della momentanea distrazione dello staff, sono riusciti a rubare dell'abbigliamento tecnico per un valore di circa 600 euro da un noto esercizio commerciale del centro storico di Bolzano. Altre tre persone, invece, sono state identificate ed associati ad un furto di portafoglio su autovettura, commesso da uno dei tre che, già sottoposto agli arresti domiciliari, ha compiuto il furto mentre si trovava in permesso lavorativo. Successivamente, due suoi verosimili complici, deferiti in stato di libertà per il reato specifico, hanno utilizzato in modo illecito delle carte di credito acquistando diversi biglietti "gratta e vinci" da un distributore automatico di un noto tabacchino del capoluogo.

Un episodio pressoché analogo si è verificato a luglio, con un cittadino che ha denunciato di aver subito un furto sulla propria autovettura lasciata parcheggiata nel quartiere CentroPiani-Rencio, al quale sono state rubate delle carte di credito poi utilizzate da un uomo, identificato e denunciato per indebito utilizzo di carte di credito.



