Incendio nel bosco a Prato Allo Stelvio

Un incendio boschivo in una zona impervia a Prato allo Stelvio sta impegnando i vigili del fuoco volontari del paese venostano e di quelli di Sluderno e Montechiaro. Le squadre dei vigili del fuoco hanno dovuto raggiungere a piedi il punto in cui ha avuto origine il rogo, per contenerlo ed evitare che si propaghi ulteriormente. È stato necessario posare tubi lunghi fino a 500 metri per l'approvvigionamento dell'acqua necessaria allo spegnimento delle fiamme. L'intervento, al quale prendono anche il soccorso alpino e i forestali, richiederà ancora del tempo per il completo spegnimento dell'incendio.



