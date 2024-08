Contrasto al caporalato, sanzioni in due aziende in Vallagarina

I carabinieri di Rovereto hanno intensificato i controlli per il contrasto al fenomeno dello sfruttamento lavorativo e del caporalato, soprattutto nel settore agricolo. Sono stati controllati undici consorzi agricoli e aziende, ed è stato accertato che in due di essi venivano impiegati lavoratori "in nero". Le due aziende - informa l'Arma - si avvalevano di lavoratori stranieri, alcuni dei quali extracomunitari, comunque in possesso di regolare permesso di soggiorno, per i quali non era stata data preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Servizio lavoro della Provincia di Trento. Per i titolari delle aziende sono scattate quindi sanzioni amministrative per 2.500 euro.

L'attività di contrasto al lavoro irregolare - fanno sapere i carabinieri - proseguirà anche nelle prossime settimane.



