27enne annega nel lago di Garda, era in vacanza con amici

Un ragazzo indiano di 27 anni è stato trovato morto nelle acque del lago di Garda, nella zona di Punta Lido, a Riva del Garda. Secondo le prime informazioni il giovane, che era in vacanza con gli amici, sarebbe andato a fondo senza più riemergere. Gli amici, che sarebbero stati in acqua con lui, hanno quindi allertato i soccorsi.

Sul posto i vigili del fuoco volontari di Riva del Garda e i vigili del fuoco permanenti di Trento con il nucleo sommozzatori, la Guardia costiera, il servizio "Spiagge sicure", i soccorsi sanitari e i carabinieri di Riva del Garda.

I soccorsi si sono attivati alle 17.30. Il 27enne è stato recuperato dalle acque del lago verso le 18. I soccorsi sanitari hanno provato a rianimarlo per diversi minuti, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Sempre nella zona di Punta Lido poco meno di un mese fa hanno perso la vita Hanna Shabratska, 52 anni, e il figlio Alex Olexi, 19 anni, trovati a circa 18 metri di profondità a poca distanza l'uno dall'altro.



