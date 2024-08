Polizia arresta latitante in vacanza con la famiglia sul Garda

Gli agenti del Commissariato di polizia di Riva del Garda hanno fermato un 50enne polacco che deve scontare 15 anni di carcere nel suo paese per reati legati agli stupefacenti. La sentenza di condanna è del 2019 ed i fatti contestati sono riferiti agli anni Novanta. L'uomo, latitante da anni, era in vacanza con la famiglia in una struttura del Garda trentino.

Quando il personale della reception ha inserito il nominativo dell'ospite nel sistema "web alloggiati", è arrivata una segnalazione automatica alle forze dell'ordine. Gli agenti hanno quindi bussato alla porta della stanza dell'uomo e lo hanno arrestato.



