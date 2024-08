Parigi: Crippa, 'al 35/o chilometro ho avuto una crisi'

"Dal 35/o chilometro è cominciata ad arrivare un po' di crisi improvvisa, sicuramente dovuta alla discesa, e ho dovuto affrontarla questa crisi. E' stato brutto, tutti mi passavano davanti e io non potevo rispondere". Yeman Crippa descrive così la propria prestazione nella maratona dei Giochi di Parigi, in cui ha chiuso al 25/o posto, quindi deludendo, almeno in parte, le aspettative. "Però questa gara mi insegna che ci possono essere un sacco di tipi di maratona - dice ancora l'azzurro -, specialmente quella olimpica, che è molto difficile. Ora però mi prendo un momento di pausa e poi si vedrà".

Quanto agli altri due italiani in gara, Eyob Faniel si è piazzato 43/o, mentre Daniele Meucci ha chiuso al 51/o posto. Si è ritirato nel corso della gara il protagonista più atteso, il keniano Eliud Kipchoge.



