Sempre più caldo, allerta arancione a Bolzano e Val d'Adige

Per domani e domenica sono previste in Alto Adige temperature superiori ai 35 gradi. Il bollettino di allerta indica quindi il secondo livello di allerta arancione a Bolzano, nella Valle dell'Adige e in pianura.

Oggi, le temperature saliranno a circa 34 gradi nel sud dell'Alto Adige, riassume il meteorologo Philipp Tartarotti dell'Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe: domani e dopodomani farà un po' più caldo, con temperature che nella zona di Bolzano, nella Valle dell'Adige e in pianura saliranno a ben 35 gradi. La prossima settimana rimarrà piena estate e per il momento non è prevista alcuna rinfrescata.

Finora, per questa estate, alcune stazioni meteorologiche hanno superato i 35 gradi nei giorni tra il 28 e il 31 luglio: la temperatura più alta finora è stata raggiunta a Bressanone il 30 luglio con 36,3 gradi, mentre la temperatura più alta di questa estate a Bolzano è stata registrata il 31 luglio con 35,8 gradi.

A causa del perdurare delle temperature estreme, domani e dopodomani il bollettino di allerta del Centro funzionale provinciale sarà al secondo livello più alto, arancione. Poiché in questi giorni è previsto un aumento del traffico, è importante adottare alcune misure preventive.



