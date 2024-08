In luglio inflazione in risalita a Bolzano

A luglio 2024, l'inflazione è risalita nel Comune di Bolzano: l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività - Nic con tabacchi - registra un aumento dell'1% rispetto allo scorso giugno, mentre rispetto a luglio 2023 segna più 2,0% (lo scorso giugno questo valore annuale era ancora pari a più 1,3%). Anche i corrispondenti valori dell'indice Nic senza tabacchi sono questo mese rispettivamente: più 1,0% e più 2,0%.

Il maggiore incremento congiunturale (ovvero rispetto al mese scorso) si registra nella divisione Abitazione, acqua, elettricità, e combustibili (+3,4%), seguita da Servizi ricettivi e di ristorazione (+2,1%) nonché Trasporti e Ricreazione, spettacolo e cultura (entrambi +0,6%). In ribasso rispetto allo scorso giugno abbiamo le divisioni: Comunicazioni (-0,8%), Prodotti alimentari e bevande analcoliche (-0,4%) e Bevande alcoliche e tabacchi (-0,1%). Invariate rispetto al mese precedente risultano le divisioni Servizi sanitari e spese per la salute, Istruzione e Altri beni e servizi.

Il maggiore incremento tendenziale (ovvero rispetto allo stesso mese dell'anno precedente) si registra a luglio 2024 nella divisione Servizi ricettivi e di ristorazione (+5,1%), seguita da Servizi sanitari e spese per la salute e Altri beni e servizi (entrambi +2,8%), Bevande alcoliche e tabacchi e Istruzione (entrambi +2,6%). Da segnalare in ribasso rispetto a luglio 2023: Comunicazioni (- 5,9%), Abitazione, acqua, elettricità, e combustibili (-2,9%) e Mobili, articoli e servizi per la casa (-0,3%). Nessuna divisione è rimasta invariata rispetto a luglio 2023.



