Fermato 23enne per accoltellamento dello scorso giugno a Trento

I carabinieri di Trento, assieme ai militari della Stazione di Cologna Veneta, in provincia di Verona, hanno fermato un 23enne di origine marocchina indiziato per il tentato omicidio nei confronti di un connazionale 29enne avvenuto lo scorso 5 giugno presso la residenza "Fersina" del capoluogo trentino. Il giovane - informa l'Arma - è stato rintracciato dai militari della Sezione operativa e del Nucleo investigativo di Trento dopo due mesi di indagini, complicate dal fatto che il ricercato fosse senza fissa dimora.

Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, il giovane, pregiudicato, sarebbe intervenuto nella lite avvenuta nella residenza per richiedenti asilo, durante la quale un 39enne è stato ferito gravemente al collo con un'arma da taglio. Il 23enne, datosi alla fuga subito dopo i fatti, sarebbe un complice di un altro uomo, sempre di origine marocchina, arrestato lo stesso 5 giugno.

I militari sono riusciti a individuare il 23enne nel veronese dove stazionava da alcuni giorni. Il giovane è stato poi riconosciuto durante un appostamento nel Comune di Pressana, accompagnato presso la locale caserma dei carabinieri per l'identificazione e condotto in carcere a Verona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA