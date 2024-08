Intesa per la sicurezza tra prefettura e tabaccai trentini

Il commissario del governo per la provincia di Trento, Giuseppe Petronzi, e il presidente della Federazione tabaccai del Trentino (Fit), Gabriele Sannicolò, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per migliorare gli strumenti di sicurezza nelle tabaccherie provinciali e il collegamento diretto tra commercianti e forze dell'ordine. Il documento, presentato in conferenza stampa, rappresenta il rinnovo di un accordo sottoscritto qualche anno fa e si propone di migliorare ulteriormente la prevenzione passiva, attraverso l'impiego di sistemi di videosorveglianza e video-allarme antirapina collegati direttamente con le centrali operative di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza.

"Il protocollo stabilisce le linee guida per innescare dei meccanismi virtuosi e mitigare i problemi avvertiti dalla categoria. Ci muoviamo attraverso valorizzazione dei presidi indiretti, come l'implementazione delle misure passive. Ciò dà maggiore sicurezza su diversi versanti: ad iniziare dalla prevenzione per arrivare alla certezza della pena in caso di reato", ha spiegato Petronzi.

Soddisfazione per la sottoscrizione dell'accordo, che ha visto la partecipazione anche dei rappresentanti delle forze dell'ordine, è stata espressa anche da Sannicolò, che ha rilevato una situazione di percepita insicurezza da parte dei tabaccai dopo la rapina avvenuta a San Donà lo scorso 14 febbraio, quando due persone hanno minacciato il titolare con una pistola. "A Trento non era mai successo. Con questa intesa cercheremo di portare i tabaccai ad adottare forme di protezione attiva e passiva all'interno delle proprie attività", ha specificato il presidente di Fit.

Il protocollo prevede anche un monitoraggio dei reati riguardanti le attività di tabaccheria, lo scambio di informazioni e la collaborazione diretta tra forze dell'ordine per l'applicazione dell'accordo.



