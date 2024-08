Kompatscher, 'arrabbiati per francobollo dedicato a Gentile'

"Siamo assolutamente contrari e siamo anche arrabbiati". Lo ha dichiarato il presidente della giunta provinciale di Bolzano, Arno Kompatscher, parlando del francobollo commemorativo di Giovanni Gentile emesso da Poste Italiane nell'80°anniversario della scomparsa del filosofo idealista e ministro della pubblica istruzione tra l'ottobre 1922 ed il giugno 1924.

"È un Paese strano questo, nel quale si dedicano francobolli a soggetti che erano strettamente coinvolti con l'attività di un governo fascista che sappiamo quali danni ha fatto. La protesta è ampiamente condivisibile - ha aggiunto Kompatscher - Senza entrare nel merito del personaggio, basterebbe dire che è stato ministro di quel governo. Per quanto riguarda i sudtirolesi, poi, è stato quel ministro che ha firmato i decreti che hanno vietato l'uso di una lingua sul territorio, il che è uno strumento di oppressione proprio di una dittatura".

"Dedicare un francobollo ad un uomo che ha fatto questo, non solo è sbagliato, è inaccettabile", ha detto ancora il presidente altoatesino, ricordando che i parlamentari della Svp hanno già chiesto una presa di posizione del governo. Anche se il francobollo è stato emesso in aprile, ha sottolineato ancora Kompatscher, "ha senso parlarne adesso, anche se si scopre tardi, perché, almeno in futuro, prima di dedicare un francobollo, un monumento o una strada a qualcuno, si faccia una valutazione sul passato di quelal persona".

La vicenda, comunque, non avrà ripercussioni sulla giunta provinciale che vede la Svp alleata a Fratelli d'Italia. "Non è stata un'azione di un membro del governo locale o espressione di quel che succede qui sul territorio - spiega il presidente della Provincia - ma a livello locale si sa che per noi questo è inaccettabile. È ovvio che non possiamo essere d'accordo solo perché siamo in giunta con qualcuno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA