Climber cade per 25 metri, recuperato dal soccorso alpino

Uno scalatore di 29 anni si ferito dopo una caduta sulla via Castiglioni-Detassis, sul gruppo della Pale, di San Martino, in Trentino. L'uomo era primo di cordata quando, al quinto tiro di corda, ha probabilmente perso l'appiglio cadendo nel vuoto per circa 25 metri. L'uomo è rimasto cosciente e ha preso una botta alle costole, è stato quindi raggiunto dal compagno di cordata, 38 anni, e assieme si sono assicurati ad una sosta in parete. La chiamata al 112 è arrivata attorno alle 10.55 e la Centrale unica ha allertato l'elicottero che ha recuperato in piazzola gli uomini del Soccorso alpino e speleologico della sezione del Primiero, mentre altri erano già in val Canali, al rifugio Treviso.

L'elicottero ha sorvolato la zona individuando i due arrampicatori in parete. Per recuperali è sceso con il verricello il tecnico di elisoccorso e poi il medico. Prima è stato issato a bordo il ferito con il medico e poi il compagno di cordata con il soccorritore. Tutti sono stati trasportati al rifugio Treviso dove il 29enne è stato assistito dall'equipe sanitaria e poi trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti. Durante il viaggio l'elicottero si è fermato anche al rifugio Roda Di Vael, in val di Fassa, per recuperare una donna che si è infortunata alla caviglia. Dopo la prima assistenza fornita presso il rifugio la donna è stata portata in ospedale a Trento.



