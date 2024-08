Viene colpito da un tronco in Val di Fiemme, 37enne in ospedale

Un boscaiolo di 37 anni è stato trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento in elicottero sanitario. L'allarme è scattato verso le 8.45. Secondo le prime informazioni l'uomo, che stava lavorando nei boschi della Val Cadino (Val di Fiemme), in località Fontanelle, a 1.800 metri di quota, sarebbe stato colpito da un tronco che si trovava già a terra. Il 37enne sarebbe quindi ruzzolato lungo un pendio ripido per una ventina di metri. Rimasto sempre cosciente, l'uomo ha lamentato dolori al torace e alla schiena. A dare l'allarme sono stati i suoi colleghi.

Sul posto sono interventi gli operatori della stazione Val di Fiemme del Soccorso alpino e speleologico, oltre all'equipe sanitaria. Si occupano dei rilievi dell'incidente i carabinieri di Cavalese.



