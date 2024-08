Scontro auto-morto a Cimego, 15enne portato al Santa Chiara

Un ragazzo di 15 anni è stato portato d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento con l'elicottero sanitario. Il giovane è stato coinvolto in un incidente stradale a Cimego, nel comune di Borgo Chiese, verso le 12.30. Secondo le prime informazioni, per cause ancora da chiarire il 15enne, che era alla guida di una moto, si sarebbe scontrato con un'auto guidata da una signora di 65 anni. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, anche la polizia locale della valle del Chiese. Il giovane, che è rimasto sempre cosciente e che lamenta un forte dolore al fianco, è stato portato all'ospedale Santa Chiara di Trento.



