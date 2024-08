Liceo del Made in Italy, definito il progetto in Trentino

A partire dall'anno scolastico 2025-26, il liceo del Made in Italy sarà attivo anche in Trentino. Lo schema di regolamento, presentato in conferenza stampa, è stato preadottato dalla giunta provinciale di Trento e prevede, in linea generale, l'intergeneralità e la multidisciplinarietà degli studi, con un collegamento diretto con l'ambito economico e produttivo locale e un biennio coerente con gli altri percorsi liceali. L'esito del percorso di applicazione della normativa nazionale, avviato lo scorso gennaio, riguarderà gli istituti "M. Curie" di Pergine Valsugana, "B. Russel" di Cles, "F. Filzi" di Rovereto, "M.

Martini" di Mezzolombardo e "A. Rosmini" di Trento, ritenuti idonei ad accogliere il nuovo percorso di studio.

"Potevamo adottare la norma nazionale lo scorso anno, ma abbiamo deciso di posticipare all'anno prossimo l'anno scolastico di questo percorso per lavorare con un gruppo di lavoro specifico su un percorso caratterizzato sul nostro territorio. Abbiamo coinvolto i dirigenti degli istituti interessati e diversi docenti, per costituire un progetto integrato con il tessuto economico trentino", ha spiegato l'assessore provinciale all'istruzione Francesca Gerosa.

Rispetto a quello previsto a livello nazionale, il percorso provinciale prevede un raccordo tra la formazione e il contesto culturale, storico ed economico locale, con il mantenimento delle ore di scienze umane e il raggiungimento del livello B2 per due lingue straniere. Viene mantenuta l'alternanza scuola-lavoro, mentre vengono potenziate le competenze in geografia locale, diritto, statistica ed economia politica (con possibili laboratori di impresa). Lo schema di regolamento verrà sottoposto al Consiglio superiore della pubblica istruzione per il parere tecnico e al Consiglio del sistema educativo provinciale per l'ambito di competenza.



