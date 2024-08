'Val Gardena in Costume', la festa d'agosto a Ortisei

(di Ida Bini) Il 4 agosto gli abitanti di Ortisei indossano preziosi abiti tradizionali e sfilano per le vie del centro per celebrare i riti della cultura ladina della Val Gardena. L'evento, accompagnato da usanze dal contenuto profondo e simbolico, è un momento che coinvolge anche i tanti visitatori della valle dolomitica, affascinati dalle usanze e dalla storia locali. L'appuntamento di 'Val Gardena in Costume' si svolge domenica 4 agosto quando molti gardenesi indossano i propri costumi tipici, ricchi di dettagli e originali, per ricordare che gli antenati, girando per il mondo, acquistarono sete, nastri, stoffe, pizzi e gioielli. Il costume gardenese è ancora oggi uno dei più ricchi e interessanti di tutto l'arco alpino e viene indossato proprio in occasione di processioni, grandi feste religiose e cortei folcloristici. In occasione di festività importanti i gardenesi indossano anche un cappello nero - 'Cneidl e Bagana' - con un cappotto abbinato. Per le donne il copricapo indica, tra l'altro, lo stato civile, mentre per gli uomini è il costume stesso a raccontare la loro provenienza. Il corteo del 4 agosto, che rientra in un ricco programma di appuntamenti estivi della Val Gardena, è annunciato dalle bande musicali locali che si esibiscono sul palco di Ortisei: suonano musica tradizionale e moderna connessa alla regione, accompagnate da danze popolari. Il momento clou della festa è la sfilata in costume che coinvolge tutta la cittadina, dove, in vari punti del centro, sono allestiti stand dove gustare cibi e bevande del territorio. Tanti gli eventi della valle ladina: tra questi sono da non mancare i mercatini tradizionali, come quello di contadini e artigiani di S.

Cristina che, fino al 3 settembre, ogni martedì testimonia la tradizione ladina con degustazioni e musica del territorio.

Ricco il programma gastronomico di Selva Val Gardena, all'insegna del gusto e delle tradizioni culinarie. E immancabili gli appuntamenti musicali e i cortei in costume sulle vie pedonali di altre località della valle dolomitica, in attesa dell'ancora più ricca e variegata programmazione autunnale tra sagre, feste e riti religiosi e tradizionali.

Per maggiori informazioni: valgardena.it



