Ciclista 26enne ferito dopo una caduta sulla strada del Manghen

Un ciclista di 26 anni è stato trasportato in gravi condizioni in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento in seguito ad una caduta in località Martinelli. Dalle prime informazioni, l'uomo stava percorrendo la strada del passo Manghen quando, per cause da chiarire, è uscito autonomamente dalla carreggiata mentre in discesa stava affrontando un tornante, facendo poi un volo di alcuni metri.

Sul posto, oltre al personale sanitario, anche i vigili del fuoco volontari di Telve.



