Bianchi ipotizza l'acquisizione di Castel Mareccio

L'assessore provinciale al patrimonio, Christian Bianchi, esprime la sua disponibilità a lavorare per una possibile acquisizione da parte della Provincia dell'area di Castel Mareccio. "La possibile privatizzazione dell'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano è una questione ormai nota, e l'approvazione di un emendamento lo scorso martedì in Consiglio Provinciale ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini e le autorità locali". Così l'assessore Christian Bianchi.

"Come assessore al patrimonio, il mio obiettivo principale è la tutela dei beni pubblici. Pertanto, sono favorevole a esplorare la possibilità di un'acquisizione da parte della Provincia di Castel Mareccio e delle aree circostanti, garantendo che tali beni rimangano patrimonio di tutti e continuino a essere un punto di riferimento importante per la comunità locale e per l'intera provincia di Bolzano," ha affermato Bianchi.

Attualmente, l'Azienda di Soggiorno è proprietaria di Castel Mareccio e delle aree circostanti, inclusi il parcheggio e il vigneto. Un possibile scenario per evitare il trasferimento di questi beni alla sfera privata sarebbe quello di procedere con l'alienazione degli stessi; in questo modo, con il trasferimento del diritto di proprietà, tali beni potrebbero essere acquisiti dalla Provincia. L'assessore Bianchi ha sottolineato l'importanza di Castel Mareccio per la comunità locale e per l'intera provincia di Bolzano: "Castel Mareccio rappresenta un luogo di grande rilevanza storica e culturale, e ritengo opportuno che rimanga in mani pubbliche. Sono pronto a collaborare per trovare una soluzione condivisa e soddisfacente."



