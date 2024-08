Ancora minacce al questore di Bolzano Paolo Sartori: la notte scorsa sono apparsi su lampioni a ponte Loreto due adesivi con la scritta "Questore Sartori: brindiamo se tu muori". Per il momento nessuna rivendicazione, ma gli adesivi e gli slogan sono molto simili, se non identici, a quelli pubblicati nelle scorse settimane dal gruppo Rosa Rote Armee Fraktion su Instagram e Telegram. La Questura sta effettuando accertamenti per risalire agli autori di questo gesto, attribuibile presumibilmente al mondo anarchico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA