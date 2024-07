In Trentino allerta gialla tra oggi e venerdì

La Protezione civile del Trentino ha emesso un avviso di allerta ordinaria (gialla) valido dalle 16 di oggi alle 24 di venerdì 2 agosto su tutto il territorio provinciale. Nel pomeriggio-sera di oggi e nella prossima notte potranno svilupparsi temporali intensi e quasi stazionari, mentre nel pomeriggio-sera di domani è probabile lo sviluppo di temporali intensi in lento movimento verso est e verso sud-est.

Anche venerdì il passaggio di una saccatura in quota potrà determinare lo sviluppo di temporali intensi, soprattutto nel pomeriggio-sera; la previsione però è ancora affetta da un'elevata incertezza, è precisato nell'allerta emessa dalla Protezione civile.

"Si ricorda - scrive la Protezione civile - inoltre di comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza (per chiunque si trovi sul territorio dei cinque Comuni del Primiero contattare il numero verde di emergenza 800 112000)".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA