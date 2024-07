Elezioni comunali il 10 novembre, nel 2025 si vota a maggio

Le elezioni comunali per la scelta del nuovo sindaco dei comuni di Caldonazzo, Luserna nella Provincia autonoma di Trento e La Valle nella Provincia autonoma di Bolzano si terranno domenica 10 novembre 2024. La giunta regionale, nel corso della seduta odierna, ha stabilito questa data e ha fissato l'eventuale turno di ballottaggio per il comune di Caldonazzo a domenica 24 novembre 2024.

Durante lo stesso incontro - annuncia una nota - il presidente Arno Kompatscher e l'assessore Franz Locher hanno annunciato che nel 2025 si andrà al voto nel mese di maggio. Sebbene la data esatta non sia ancora stata individuata, sarà definita sulla base delle intese con il commissariato di Governo di Trento e di Bolzano, con il presidente della Corte d'appello e acquisendo i pareri delle giunte provinciali.

"Non c'è alcuna ragione oggettiva che possa giustificare il rinvio all'autunno - ha dichiarato in giunta il Presidente Arno Kompatscher.

"A causa della pandemia, nel 2020 si votò in via eccezionale a settembre e non a maggio - ha ricordato l'assessore agli enti locali Franz Locher - Abbiamo perciò ritenuto opportuno non mantenere la tornata elettorale in autunno, ma di riportare il voto a primavera."



