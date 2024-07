Aumentano ancora le imprese con titolari stranieri in Trentino

Al 30 giugno il totale delle imprese trentine gestite da cittadini di origine straniera era di 3.870 unità, dato in aumento di 45 (+1,2%) se confrontato con quello del 2023 (3.825). Nel primo semestre 2024 le attività guidate da stranieri rappresentavano l'8,3% delle 46.732 presenti in Trentino. Nonostante la loro incidenza sia inferiore a quanto rilevato nel Nord Est (12,5%) e a livello nazionale (11,7%), negli ultimi 10 anni l'aumento è stato consistente e pari al 30,9% rispetto a giugno 2014. Sempre nell'ultimo decennio, sono risultati in crescita soprattutto i settori delle costruzioni (+259), del turismo (+199 unità) e i servizi alle imprese (+169). Il 32,0% del totale delle imprese a guida straniera opera nelle costruzioni. Seguono commercio (18,9%) e turismo (13,9%). Lo comunica la Camera di commercio.

L'impresa individuale, con 2.766 unità, rappresenta il 71,5% del totale. Seguono le società di capitali (19,7%), le società di persone (8,6%) e le altre forme (0,2%). Considerando il Paese d'origine degli imprenditori (con riferimento alle sole imprese individuali, le uniche per cui è possibile associare la nazionalità al titolare), l'ordine si conferma essere quello dello scorso anno e vede l'Albania al primo posto, con 481 imprese individuali attive (il 17,4 % del totale), la Romania con 337 unità (il 12,2%) e il Marocco con 198 (il 7,2%). Anche considerando un arco temporale di dieci anni, l'ordine dei Paesi di provenienza non subisce particolari variazioni a eccezione di un più alto posizionamento di Paesi come Moldavia e Cina.

Nel comparto delle costruzioni si concentra il maggior numero di imprese gestite da albanesi e rumeni (rispettivamente 318 unità e 159 unità), mentre nel settore del commercio prevalgono imprese con titolari di origine marocchina (89 unità). "Il processo di espansione registrato sia nel breve sia nel lungo periodo dalle imprese guidate da un titolare straniero - commenta Giovanni Bort, Presidente della Camera di Commercio di Trento - è ormai diventato strutturale e, negli anni, il loro costante aumento conferma la rilevanza che questa porzione di imprenditoria sta progressivamente assumendo all'interno del processo di crescita della nostra economia".



