Scontro frontale tra due auto a San Giovanni Fassa, tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato poco prima delle 15.30 a San Giovanni di Fassa, in Trentino. Una coppia di Pisa, marito e moglie settantenni a bordo di una Volkswagen T Roc, è stata trasportata all'ospedale di Trento in elicottero dopo che la loro auto ha invaso la corsia opposta scontrandosi con un'altra auto, una Renault guidata da una donna di 49 anni di San Giovanni, sotto shock dopo l'impatto, che è stato molto violento. La 49enne è stata portata per accertamenti all'ospedale di Cavalese. La strada è rimasta chiusa per oltre un'ora per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi della polizia locale di Fassa, si sono quindi creati dei problemi alla circolazione in valle, poi risolti con la riapertura della carreggiata. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari, il 118 e Trentino emergenza.



