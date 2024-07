Bollino rosso a Bolzano, 'una volta 35 gradi capitavano di rado'

A Bolzano è prevista per domani la giornata più calda della settimana con 35 gradi. Come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, negli anni Sessanta e Settanta questo valore era un'eccezione, che capitava neanche tutti gli anni. Ormai sono invece un valore quasi normale.

L'ultima estate sotto i 35 gradi risale infatti a 16 anni fa, quando nel 2008 la massima fu di 34 gradi.

Bollino rosso oggi e domani lungo la valle dell'Adige da Bolzano fino a Merano. "Per il grande caldo è importante limitare al minimo indispensabile i tempi di intervento", fanno presente i Vigili del fuoco dell'Alto Adige, che pubblicano una lunga serie di consigli per limitare i disagi per i soccorritori.



