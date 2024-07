Prosegue pulizia dell'area interessata dalla frana a Mattarello

Frana a Mattarello, prosegue l'intervento di pulizia dell'area coinvolta Edifici interessati non ancora liberati, tutte le case accessibili "Gli operatori della Protezione civile del Trentino, assieme ai vigili del fuoco volontari e permanenti, sono impegnati dalla scorsa notte nella rimozione del materiale trasportato dalla colata di fango che ha interessato una decina di attività nell'area industriale di Mattarello, a Trento. La rete viaria interessata rimane chiusa, ma tutte le case della zona sono accessibili". Lo ha detto, in conferenza stampa, Stefano Fait, Dirigente generale del Dipartimento protezione civile della Provincia di Trento.

"L'evento di ieri sera, che ha interessato l'altipiano della Vigolana. è stato molto circoscritto. La cella temporalesca, con 40 millimetri di pioggia in mezz'ora, ha alimentato il bacino del rio Stanghet. Sono eventi rari, ogni 350 anni, che per intensità causano fenomeni di colata. Tutte le opere realizzate dopo Vaia hanno però molto mitigato l'evento ", ha detto Fait.

I primi interventi sono stati realizzati con l'aiuto del consorzio Tridentum, che ha prestato i mezzi del cantiere sud della circonvallazione ferroviaria di Trento per la rimozione del materiale dalla strada interessata. I lavori proseguiranno per i prossimi giorni. Gli edifici produttivi interessati dalla colata nono sono ancora stati liberati. "Il problema ora sarà capire dove portare il materiale della colata", ha detto Fait.

"Il rio Stanghet è un osservato speciale dall'800. Era già tracimato dopo la tempesta Vaia", ha detto il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, mentre l'assessore alle opere pubbliche Italo Gilmozzi ha voluto precisare come "non ci sia alcun collegamento con i lavori del bypass ferroviario, che proseguono come da programma".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA