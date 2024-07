Pedina e minaccia l'ex, braccialetto elettronico per una 40enne

Braccialetto elettronico per una bolzanina 40enne per stalking nei confronti del suo ex. La Squadra mobile di Bolzano ha così dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e di contatto emesso dal Gip su proposta della Questura e richiesta della Procura nei confronti di una 40enne bolzanina indagata per atti persecutori ai danni di un coetaneo, che aveva denunciato l'ex compagna per stalking.

La donna, al termine di una breve relazione, aveva iniziato a manifestare un comportamento morboso, tanto da presentarsi sotto casa e sul posto di lavoro dell'ex, sino al punto, in taluni casi, di aggredirlo fisicamente, provocandogli ferite ad un braccio con una chiave. La circostanza poi che la parte offesa avesse intrapreso una nuova relazione sentimentale portava la donna a perseverare in maniera ancor più ossessiva nei pedinamenti ed appostamenti, inviando messaggi minatori anche alla nuova partner, tanto da generare nell'uomo uno stato di ansia e di sconforto tali da costringerlo a cambiare lavoro per il timore di dover affrontare la sua stalker.

"Sono sempre più i casi in cui le forze di polizia sono chiamate ad intervenire per far fronte a situazioni connotate da ossessivi atti persecutori, spesso sfociate in comportamenti aggressivi e violenti, che rappresentano in sé, tra l'altro, preoccupanti esternazioni di problematiche di carattere culturale - ha evidenziato il questore Paolo Sartori -. Anche la dinamica di quest'ultimo episodio di violenza e prevaricazioni rafforza ancor più l'idea di come le situazioni di criticità che affliggono la nostra società debbano necessariamente essere affrontate facendo rete tra Istituzioni, Enti locali, Centri antiviolenza ed Associazioni di volontariato".



