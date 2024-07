Turista austriaca muore in Autobrennero a Trento

Una turista austriaca di 24 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale sull'autostrada del Brennero. Poco dopo le 6 la vettura sulla quale la donna stava viaggiando in direzione sud, all'altezza dell'aeroporto di Trento, ha tamponato un tir fermo in piazzola, forse per un colpo di sonno. La donna è deceduta sul posto, mentre l'uomo al volante è rimasto ferito in modo grave.

L'autostrada è stata chiusa per la durata dei lavori di soccorso. Il traffico è stato deviato sulla statale del Brennero. Si sono formate lunghe code.



