Rapina e morde un corriere, sarà espulso

Sarà espulso un 35enne pregiudicato tunisino, arrestato ieri in piazza Erbe per i reati di rapina, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. L'uomo aveva aggredito un corriere, che stava consegnando della merce, strappandoli una catenina. Alla reazione della vittima, lo ha morso al collo.

Alcuni passanti hanno chiamato la polizia, ma l'aggressore non si è calmato neanche alla presenza degli agenti. Vista la situazione i poliziotti si sono visiti costretti ad utilizzare lo spary urticante, allo scopo di poterlo condurre in sicurezza presso gli Uffici della Questura. Giunti negli Uffici di Largo Palatucci, tuttavia, lo straniero si scagliava nuovamente contro i poliziotti delle Volanti, tentando di colpirli con calci e testate, ma senza riuscire nell'intento.

"Ancora una aggressione nei confronti di un cittadino e di un Agente di Polizia durante un intervento, l'ennesimo, oramai, verificatosi negli ultimi tempi a Bolzano", ha evidenziato il questore Paolo Sartori.

Sarà espulso anche un cittadino albanese, di 28 anni, trovato in possesso di un etto e mezzo di cocaina, dopo essere stato scoperto mentre spacciava in via Cassa di Risparmio.



