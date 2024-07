Coltiva marijuana in casa, 60enne denunciato in Trentino

I carabinieri di Lavis hanno denunciato un cittadino italiano di 60 anni trovato in possesso di una serra per la coltivazione della cannabis, di alcune piantine e diversi bulbi nella propria abitazione.

I militari - informa l'arma - sono intervenuti per fornire supporto in occasione di una procedura esecutiva immobiliare nei confronti dell'uomo, che in quel momento non si trovava nell'abitazione. Entrati in casa grazie all'intervento di un fabbro, i carabinieri hanno trovato nel salotto una serra adibita a coltivazione, diversi vasi con bulbi di cannabis, semi, alcune infiorescenze, un paio di piantine e il necessario per la coltivazione.

Le sostanze stupefacenti rinvenuti e il materiale di coltivazione è stato sequestrato, mentre l'uomo è stato successivamente rintracciato e convocato in caserma per l'identificazione e denuncia all'autorità giudiziaria.



