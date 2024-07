L'ala sociale della Svp vuole riposizionarsi per le comunali

L'ala sociale della Svp vuole riposizionarsi in vista delle elezioni comunale del 2025. "Le elezioni provinciali hanno dimostrato che dobbiamo cambiare qualcosa e lo facciamo ora", afferma la segretaria degli Arbeitnehmer Magdalena Amhof. "Il nostro obiettivo è quello di entusiasmare maggiormente i cittadini con un profilo chiaro per l'ala sociale del partito".

Nelle scorse settimane a questo scopo si sono svolti diversi workshop, per approfondire le diverse tematiche. Nei prossimi mesi un gruppo di lavoro cercherà la sintesi.

"L'impegno politico oggi non può essere dato per scontato. Ogni giorno affrontiamo nuove sfide che richiedono soluzioni innovative e una solida base. Con questa riorganizzazione, vogliamo garantire che il nostro lavoro politico sia più visibile e associato a un profilo chiaro", afferma Amhof.





