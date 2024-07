Tre persone ferite in un incidente sulla ss237 del Caffaro

Tre persone sono rimaste ferite in seguito ad un incidente stradale che si è verificato poco dopo le 18 sulla ss237 del Caffaro, nel comune di Storo, in località Casa Rossa. Per cause in corso di chiarimento da parte della polizia locale della valle del Chiese, una Fiat Punto guidata da un giovane di 25 anni con a bordo un passeggero di 61 anni di Cimego ed un cane, un border collie, si è scontrata con una Fiat 500 guidata da un 50enne di Lodrone. Sul posto, oltre alla polizia locale, anche il personale sanitario ed i vigili del fuoco volontari. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Tione in codice rosso.



