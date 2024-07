Lotta allo spaccio a Trento, un arresto e tre denunce

Un ragazzo di 19 anni, di origine tunisina, è stato arrestato dai carabinieri nel centro storico di Trento per spaccio di stupefacenti. Il giovane - informa l'arma - è stato notato mentre cedeva a una altro ragazzo una dose di hashish nell'ambito dei controlli svolti dai militari tra le piazze della Portella e Leonardo da Vinci e Santa Maria Maggiore.

Il 19enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di ulteriori 200 grammi circa di hashish e di 300 euro in contanti di piccolo taglio, ritenuti proventi dell'attività di spaccio.

Nel corso dell'attività di controllo del territorio sono inoltre state denunciate a piede libero altre tre persone. Si tratta di un un cittadino di origine pakistano di 41 anni bloccato mentre cedeva una dose di eroina, un cittadino di origine tunisina di 18 anni individuato mentre cedeva una dose di hashish e di una 35enne italiana trovata in possesso di alcune dosi di cocaina e hashish. Cinque persone, prevalentemente giovani del posto, sono state invece segnalate amministrativamente al Commissariato del governo come assuntori di stupefacenti.



