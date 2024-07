In Trentino femmina di orso catturata e munita di radiocollare

Una femmina di orso è stata catturata da una trappola a tubo nell'Alto Garda, dotata di radiocollare e infine rilasciata. Lo comunica il Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna al termine del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza convocato questa mattina dal commissario del Governo Giuseppe Petronzi per affrontare - tra le altre questioni - il nodo grandi carnivori. Le analisi genetiche stabiliranno se si tratta di Kj1, l'esemplare responsabile dell'aggressione a un escursionista in località Naroncolo, a Dro, lo scorso 16 luglio.

"La posizione dell'animale - spiega la Provincia di Trento in una nota - è riportata sulla mappa degli orsi muniti di radiocollare e pubblicata sul sito Grandicarnivori.provincia.tn.it, dove è possibile consultare anche le regole di coesistenza con l'orso".

L'Amministrazione provinciale "evidenzia inoltre l'impossibilità di interdire alle persone le aree frequentate da Kj1 sotto i profili tecnico e sociale: l'area dove si muove l'orsa - testimoniata dai monitoraggi eseguiti dal Servizio faunistico - è infatti estesa 110 chilometri quadrati e al suo interno si trova una rete di sentieri e strade forestali lunga 250 chilometri con circa 100 accessi diversi".



