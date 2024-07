Uomo di 61 anni muore travolto da un tronco davanti alla sorella

Un uomo di 61 anni è morto travolto da un tronco in Trentino. L'uomo, Angelo Franzinelli, era con la sorella in un appezzamento di sua proprietà in località Legos, frazione di Molina di Ledro, quando è avvenuto l'incidente. È stata la donna, che si è ferita ad una mano nel tentativo di aiutare il fratello, a dare l'allarme, poco dopo le 16.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Ledro e Molina di Ledro, il personale sanitario ed il soccorso alpino e speleologico provinciale. Dei rilievi si occupano invece i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA