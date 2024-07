Test per circolazione su due corsie sul ponte Lueg in Tirolo

L'operatore autostradale austriaco Asfinag ha annunciato che, in vista dei necessari lavori di ristrutturazione del ponte Lueg, durante i quali si temono lunghe code sul versante austriaco del Brennero, questa settimana inizierà un test per la circolazione di tutti i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate sulla corsia di sinistra. Per un periodo di almeno due settimane, si otterranno preziose indicazioni per un possibile scorrimento del traffico su due corsie del ponte nei giorni di traffico intenso.

Successivamente, a settembre, verrà presentato un pacchetto di misure per attutire nel miglior modo possibile l'impatto previsto dei necessari lavori di ristrutturazione del ponte Lueg.

"Si spera che il test per la circolazione su due corsie, con il traffico pesante sulla corsia di sinistra, confermi che questa operazione possa essere effettuata", spiega l'assessore provinciale alla Mobilità, Daniel Alfreider.

Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher sottolinea che l'esame concreto di questa possibilità è comunque "un passo importante".

Sulla base delle ultime informazioni fornite da Asfinag, la corsia unica temporanea sul ponte Lueg è stata confermata. Allo stesso tempo, però, i picchi di traffico verranno attenuati con un percorso provvisorio a due corsie. "Per il bene della nostra popolazione e per evitare il caos del traffico, abbiamo suggerito questa soluzione più volte", ha sottolineato il presidente Kompatscher. In ogni caso, per organizzare al meglio le limitazioni del traffico legate alla ristrutturazione del Ponte Lueg sarà necessaria una disponibilità al compromesso e all'accomodamento su entrambi i versanti del Brennero.



