Cent'anni fa moriva Ferruccio Busoni, il ricordo a Bolzano

Il 27 luglio ricorre il centenario della morte del compositore e pianista Ferruccio Busoni, nato a Empoli nel 1866 e morto a Berlino. A Bolzano si commemorerà il grande omonimo del Concorso pianistico internazionale: mercoledì 30 luglio sono in programma un simposio con esperti di fama, una mostra e una maratona pianistica.

Il primo agosto sei ex vincitori del concorso pianistico eseguiranno l'integrale delle opere per pianoforte di Ferruccio Busoni, intervallate da testi di e su Busoni, letti dall'attrice Edith Clever.



