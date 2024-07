Bypass Trento, trovati idrocarburi tossici all'ex Scalo Filzi

Nella falda acquifera sottostante lo scalo ex Filzi, interessata dai lavori per la circonvallazione ferroviaria di Trento, è stata rilevata "la presenza di contaminanti organici in alcuni punti, anche se spesso con valori oscillanti in relazione all'influenza determinata da diversi fattori, tra i quali ad esempio la variazione del livello di falda o la piovosità". È quanto si legge - riporta Il T quotidiano - nelle conclusioni dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (Appa) a proposito del monitoraggio dell'area su cui dovrebbe sorgere la galleria di accesso nord del bypass ferroviario di Trento.

Le acque di falda sono state monitorate, tra dicembre 2023 e aprile 2024, in contraddittorio con tra Rete ferroviaria italiana (Rfi) e Consorzio Tridentum, vincitore dell'appalto del valore complessivo di 1,3 miliardi di euro. Attualmente i lavori sono stati avviati solo per l'imbocco della galleria a sud della città.

Le analisi di Appa all'intero dell'ex scalo sono state effettuate mediante sei piezometri, con l'individuazione di un ampio spettro di parametri. Stando a quanto riporta il quotidiano, nel piezometro 6, nella zona più a nord dell'area, l'acenaftene supera di quasi volte i limiti di rischio indicati dall'Istituto superiore di sanità (pari a 5 microgrammi al litro). Anche nel piezometro a sud, a dicembre, sono stati registrati valori superiori ai limiti per diversi idrocarburi policiclici aromatici, tra cui il Benzo(a)pirene, il Benzo(g,h,i)pirene (poi rientrati nei limiti ad aprile) e il Benzo(k)antracene.

Appa ha segnalato dei superamenti dei limiti variabili anche nel caso di elementi presenti per le condizioni naturali delle acque e della geologia locale.



