Rapina a un connazionale, cittadino gambiano sarà espulso

Dopo una rapina ai danni di un connazionale sarà espulso un 22enne cittadino gambiano con numerosi precedenti e già colpito in passato dal Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Bolzano.

La vittima era stata avvicinata con un pretesto dal connazionale il quale, sapendo che poco prima aveva prelevato 200 euro in un Money Center, all'improvviso, dopo averlo stordito con uno spray urticante al peperoncino, lo aggrediva, derubandolo delle banconote. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà, a causa della trascorsa flagranza, per i reati di rapina, lesioni e inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio.



