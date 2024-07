Rovescia sedie e tavoli in un chiosco,34enne arrestato a Bolzano

Ha rovesciato sedie e tavoli in un chiosco di piazza Università, a Bolzano, e ha aggredito gli agenti della questura intervenuti per bloccarlo. Il responsabile, un 34enne di origini marocchine, è stato arrestato nella serata di ieri. Nei suoi confronti il questore di Bolzano Paolo Sartori ha emesso anche un decreto di espulsione dal territorio nazionale che sarà esecutivo al momento della scarcerazione.

La squadra volanti della polizia di Stato è stata allertata nella serata di ieri, verso le 22.30, da alcune segnalazioni di un gruppo di cittadini che riferiva di aver visto una persona che rovesciava sedie e tavoli in un chiosco di piazza Università. L'uomo, un 34enne con diversi procedimenti penali e di polizia a carico e già colpito, in un'altra provincia, da un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, ha aggredito due degli agenti che lo stavano fermando.



