Alex Schwazer torna in pista per dire addio alle gare

Alex Schwazer, dopo la sua lunga e contestata squalifica, questa sera ad Arco, in Trentino è tornato a marciare. L'evento, denominato QAlex20k, rappresenta però anche l'addio alle gare del 39enne Schwazer. Al via con lui, sotto un cielo minaccioso di pioggia, alle 19.30, un unico concorrente, un master veneto, ancora senza risultati Fidal sui 20 chilometri. Sugli spalti numerosi i tifosi ed i curiosi che hanno applaudito l'altoatesino ad ogni passaggio sotto le tribune. Schwazer deve macinare ben 50 giri di pista.

Per una precisa scelta, il risultato non sarà valido per il ranking internazionale, ma viene regolarmente certificato per le graduatorie Fidal. "Dopo otto lunghissimi anni dalla mia ultima gara, tornerò a marciare. I miei figli, Ida e Noah, mi vedranno gareggiare per la prima volta e ne sono immensamente felice! Sarà una festa per tutti gli atleti, i tifosi e per le famiglie che saranno presenti", ha dichiarato Alex nei giorni scorsi.

L'evento è stato organizzato da Queen Atletica e la ASD Atletica Alto Garda e Ledro in collaborazione con Mancini Group.

La squalifica per doping è terminata a mezzanotte di domenica 7 luglio.



