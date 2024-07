Due arresti per furti in negozi al Brennero e a Bolzano nel giro di poche ore.

La Polizia ha identificato un cittadino romeno di 23 anni, accusato del furto di vari capi di abbigliamento in un negozio di articoli sportivi del Outlet Brennero. Il giovane poco prima era stato controllato alla stazione ferroviaria e gli agenti sono velocemente risaliti a lui, quando il titolare del negozio ha sporto denuncia. Dalla descrizione dell'autore del furto fornita dalla vittima, e dalla visione delle telecamere di videosorveglianza, è stato possibile identificarne l'autore, nel frattempo arrestato in Provincia di Milano per un'altra rapina in un esercizio pubblico.

A Bolzano i Carabinieri hanno invece arrestato un uomo dopo un furto in un supermercato di Corso Libertà. Il sospetto è stato rincorso da un carabiniere ed è stato raggiunto e immobilizzato con l'aiuto di un passante e di un altro militare, libero dal servizio. Il ladro ha posto resistenza al suo arresto, manifestando atteggiamenti aggressivi anche sulla macchina di servizio e al Comando provinciale.



