Alex Schwazer domani torna a marciare in pista ad Arco

Domani Alex Schwazer, dopo la sua lunga e contestata squalifica, torna a marciare. Teatro della gara sarà lo stadio di Arco, in Trentino, dove svolgerà una 20 chilometri in pista con regolare giuria di marcia. L'evento, denominato QAlex20k, prevede la partenza alle ore 19:30, differita di mezz'ora rispetto all'orario originale per consentire all'atleta di gareggiare nelle migliori condizioni possibili, visto il grande caldo di questi giorni.

L'evento vede solo un altro iscritto: Damiano Barbieri dell'Asd Risorgive. L'atleta master 42enne, secondo Altetica.me, finora ha gareggiato solo sui 3000 e 5000 metri di marcia e di certo non rappresenta una vera concorrenza per il 39enne Schwazer che vanta un personal best di 1:17:30 sui 20 chilometri.

Per una precisa scelta, il risultato non sarà valido per il ranking internazionale, ma sarà regolarmente certificato per le graduatorie Fidal. "Dopo 8 lunghissimi anni dalla mia ultima gara, tornerò a marciare. I miei figli, Ida e Noah, mi vedranno gareggiare per la prima volta e ne sono immensamente felice! Sarà una festa per tutti gli atleti, i tifosi e per le famiglie che saranno presenti", dichiara Alex. Queen Atletica e la ASD Atletica Alto Garda e Ledro in collaborazione con Mancini Group stanno predisponendo i dettagli dell'evento. La squalifica per doping è terminata a mezzanotte di domenica 7 luglio.



