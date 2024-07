Sarà espulso ladro seriale arrestato a Bolzano

Sarà espulso un ladro seriale, arrestato lunedì a Bolzano. Gli agenti della Squadra Mobile, a seguito di diverse denunce di furti commessi nei negozi all'interno dei Centri Commerciali cittadini, hanno organizzato al Centro Commerciale "Centrum" di via Galvani alcuni specifici servizi in abiti civili finalizzati ad individuarne gli autori.

I poliziotti hanno notato il pluripregiudicato, un cittadino marocchino di 41 anni, con un grande zaino. Dopo averlo fermato per un controllo, all'interno dello zaino gli agenti hanno rinvenuto numerosi capi di abbigliamento rubati in altri esercizi commerciali della zona. Durante le formalità in Questura è emerso che l'uomo deve scontare 4 mesi di reclusione a seguito di una condanna per un furto commesso a Bolzano lo scorso anno. Il 41enne è stato così portato in carcere. In considerazione della gravità del comportamento tenuto dal soggetto, dei precedenti a suo carico e della sua irregolare posizione in Italia, in parallelo con l'iter giudiziario il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso il decreto di espulsione, che diverrà operativo non appena il soggetto verrà scarcerato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA