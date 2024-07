Nella tarda mattina di oggi, attorno alle 11.30, un biker è stato inseguito da un orso mentre percorreva un sentiero in località Ciago, nella frazione di Vezzano, comune di Vallelaghi. Lo comunica la Provincia di Trento in una nota.

L'uomo, rincorso per qualche decina di metri dal plantigrado, è fuggito allontanandosi dall'animale. Sul posto è attualmente impegnato per i rilievi il personale forestale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA