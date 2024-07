A breve una decisione sul nuovo carcere di Bolzano

Si è tenuto a Roma un incontro tra il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher e i rappresentanti del Ministero della Giustizia. A fronte delle richieste del presidente il Ministero ha rassicurato che in data odierna è stato firmato il contratto tra il Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche e l'impresa aggiudicataria dei lavori di riqualificazione dell'istituto penitenziario di Bolzano, che presto saranno attuati.

"I lavori riguarderanno la ristrutturazione delle coperture e delle facciate per un importo pari a 1.144.114,64 euro e con una durata di 130 giorni naturali e consecutivi. Quanto al nuovo istituto, come richiesto dal presidente Kompatscher, è in corso una interlocuzione informale tra i massimi organi competenti che darà al più presto esiti", si legge in una nota del ministero.

Le parti si dichiarano soddisfatte e si rivedranno al più presto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA