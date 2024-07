Madre sottrae neonata da struttura protetta, rintracciate

I Carabinieri di Bolzano hanno rintracciato con un'operazione lampo una neonata sottratta da una struttura protetta, riaffidandola sana e salva alle autorità competenti. I fatti sono accaduti a fine giugno, ma resi noti solo ora.

Il caso ha avuto inizio il 26 giugno quando, alle ore 18:40, il personale di una struttura protetta del capoluogo ha allertato il 112 segnalando la scomparsa della piccola, avvenuta circa 24 ore prima. La madre, alla quale era stata tolta la potestà genitoriale a seguito di diverse vicissitudini penali, sfruttando una breve distrazione degli assistenti, era fuggita con la figlia, accompagnata da un uomo, poi identificato come il padre della bambina.

E' così scattata una vasta operazione di ricerca da parte dei Carabinieri di Bolzano. Dopo aver condiviso tutte le informazioni con le altre forze di polizia, i militari hanno setacciato ininterrottamente le zone più degradate della città.

Grazie alla collaborazione della struttura ospitante, che ha fornito dettagli cruciali sulla famiglia, e alla sinergia con la Compagnia Carabinieri di Egna, gli investigatori hanno interrogato parenti e conoscenti e analizzato decine di ore di filmati di videosorveglianza per ricostruire il percorso di fuga dei genitori.

La svolta è arrivata nel pomeriggio del 27 giugno, quando i Carabinieri della Sezione Operativa, coadiuvati dai colleghi di Bolzano e San Genesio Atesino, sono riusciti a localizzare la famiglia in Corso Libertà. La madre è stata deferita all'autorità giudiziaria per "sottrazione di incapace", mentre la neonata, in ottime condizioni di salute, è stata ricondotta alla struttura protetta.

"Questo successo non è isolato. Solo pochi giorni fa, i nostri uomini hanno rintracciato un bambino autistico di sei anni che si era allontanato da casa. Questi risultati testimoniano l'impegno e la dedizione dei nostri militari nel proteggere i più vulnerabili. Quando si tratta di salvaguardare la vita e la sicurezza dei nostri cittadini, non lasciamo nulla di intentato", così il comandante della Compagnia Carabinieri di Bolzano, ten. col. Stefano Esposito Vangone.



