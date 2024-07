Kompatscher attende decisione sul nuovo carcere

Il governatore altoatesino Arno Kompatscher è in attesa di una decisione definitiva di Roma in merito alla realizzazione del nuovo carcere di Bolzano nei pressi dell'aeroporto di Bolzano. Il presidente ha riferito in conferenza stampa di aver interpellato gli uffici competenti nella capitale in merito alle notizie di un presunto stop al progetto che però non gli è stata confermata. Inoltre, ha evidenziato Kompatscher, "finora non sono stati stanziati fondi per Bolzano che perciò non possono essere deviati ad un altro progetto". Secondo Kompatscher Roma è consapevole della necessità di un nuovo carcere. I fondi per lavori straordinari di ristrutturazione della vecchia struttura in via Dante erano previsti da tempo e non incidono sul nuovo progetto.



