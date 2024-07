Sondaggio Sole 24 Ore, Ianeselli 14/o e Caramaschi 44/o

Il sondaggio Governance Poll 2024 del quotidiano Sole 24 Ore vede, per quanto riguarda la classifica dei sindaci dei capoluoghi, il primo cittadino di Trento Franco Ianeselli in 14a posizione e quello di Bolzano Renzo Caramaschi in 44/a posizione. Ianeselli ha un tasso di gradimento del 58,5%, con un aumento del 3,8% rispetto al sondaggio del 2023, mentre Caramaschi scende del 3,7% al 53,5%.

Il sondaggio non ha invece riguardato i due presidenti delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, ma solo quelli delle Regioni.



