Muore a 27 anni durante un bagno nel lago di Caldaro

È stato trovato senza vita a 120 metri di distanza dal punto in cui era stato visto l'ultima volta il 27enne di origini straniere che sabato pomeriggio si è immerso nel lago di Caldaro, in Alto Adige, per non riemergere più. Le ricerche dei vigili del fuoco specializzati in soccorso in acqua, con il monitoraggio aereo dell'elicottero, sono proseguite per circa tre ore. Poi, verso le 22, il ritrovamento del giovane, che era al lago assieme a due amici. Questi ultimi non vedendolo riaffiorare dopo un tuffo dal pedalò che avevano noleggiato, hanno lanciato l'allarme.



